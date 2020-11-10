ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Дашкевич — об Окрестина: Там просто пытают людей

10.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Оппозиционер, имеющий пятилетний тюремный срок, признался, что «офигел, когда это увидел». «Об этом надо кричать», — говорит он.

В понедельник вышел на свободу оппозиционер, бывший руководитель молодофронтовцев Дмитрий Дашкевич. За решёткой он провёл 15 суток, был осужден за участие в "несанкционированной акции" в Минске. В интервью "Нашай Ніве" он поделился впечатлениями от очередного пребывания в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.



Он попал в "бетонную клетку... не изолятор и карцер". "И в изоляторе, и в карцере на ночь должны откидываться норы, есть всегда вода, — рассказывает Дашкевич. — А это была самая обычная пыточная".

Оппозиционер, имеющий пятилетний тюремный срок, признался, что "офигел, когда это увидел". "Об этом надо кричать", — говорит он.

"Там просто пытают людей, — продолжает Дмитрий Дашкевич. — Меня забросили в камеру к полковнику ГАИ Сергею Масловскому, он валялся на этом бетоне 13 суток". А в соседней камере содержали капитана милиции Заводского района столицы Дмитрия Кулаковского, который ушел со службы в августе 2020-го. "Они прессуют бывшую милицию, их не выпускают, добрасывают новые сутки... Им не дают ни зубной пасты, ни таблеток, ни передач от родных", — свидетельствует Дашкевич. Он пробыл там трое суток, после чего его отправили в изолятор в Барановичи.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиционер, имеющий пятилетний тюремный срок, признался, что «офигел, когда это увидел». «Об этом надо кричать», — говорит он.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит на границе с ЕС: выезда из Беларуси ждут более 830 фур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика