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Перенос рабочих дней в 2021 году: как будут отдыхать белорусы
Источник материала: Партизан
Правительство утвердило график переноса рабочих дней в следующем году.
Перенос рабочих дней в 2021 году.
Соответствующее решение опубликовано на
Рабочие дни переносятся:
В постановлении отмечается, что организации с учетом специфики производства могут переносить рабочие дни в другом порядке в соответствии с законодательством.
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Правительство утвердило график переноса рабочих дней в следующем году.
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