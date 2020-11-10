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Перенос рабочих дней в 2021 году: как будут отдыхать белорусы

10.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство утвердило график переноса рабочих дней в следующем году.


Перенос рабочих дней в 2021 году.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Министров Республики Беларусь.

Рабочие дни переносятся:
 
  • с пятницы 8 января на субботу 16 января 
  • с понедельника 10 мая на субботу 15 мая.
В постановлении отмечается, что организации с учетом специфики производства могут переносить рабочие дни в другом порядке в соответствии с законодательством.
 
 
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Правительство утвердило график переноса рабочих дней в следующем году.
 
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