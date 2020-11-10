|
Глава МИД Литвы о протестах в Беларуси: Никто не может это остановить
Источник материала: Навiны
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал завершение третьего месяца протестов в Беларуси против фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа, передает
«Три месяца мужественной и упорной борьбы за элементарные права в Беларуси. Право выбирать и право выражать свою волю. Никто не может это остановить», — написал Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)