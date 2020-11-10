Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Об очередном происшествии на БелАЭС, теперь уже с работающим реактором, граждане и журналисты опять узнали из небезызвестного и даже «экстремистского» телеграм-канала.

И что примечательно, происшествие на самой дешевой и самой безопасной АЭС, которых в Беларуси построят если не две, то десять, произошло буквально на следующий день после ее торжественного открытия. Происшествие оказалось не слухом, на этот раз его официально подтвердили .

Социальные сети наполнились заголовками «недолго музыка играла» и «его сглазили!».

Остроумию белорусов позавидует любой, но боюсь, что многие из тех, кто в состоянии оценить шутку про сглаз, уже находятся за пределами страны, как те умные, которых лучше держать подальше.

Умные вообще имеют тенденцию к карканью и сглазу, известно, что герой анекдота, пиливший под собой сук, в жизни бы не упал, если бы не прохожий, который его сглазил.

Так и БелАЭС. Сглазили. С целью наведения порчи на небольшую, но гордую и бесконечно ядерную державу. Меньше надо было кричать, трансформаторы этого не выдержали.

В пользу сглаза говорит и версия о том, что произошло это, скорее всего, в понедельник, местный новенький храм на территории БелАЭС, видимо, был закрыт и не смог защитить станцию от порчи. Или в воскресенье, когда пристанционный храм с зеркальными золочеными куполами был настолько занят службой, что не заметил этой самой порчи. Станцию вообще следовало бы обернуть чем-то отражающим, вроде фольги.

Если серьезно и по существу, что же на самом деле произошло с провозглашенной ядерностью державы и опасно ли это?

Думаю, что ядерность оказалась несколько недоношенной. АЭС запустили прежде времени и вопреки желанию граждан и экономическим реалиям, без лицензии, должных проверок, не выполнив рекомендации экспертов.

Ядерный статус продекларировали от большого желания громко заявить о себе, ведь у Беларуси нет ядерного оружия.

Трансформаторы вышли из строя, потому что было известно еще весной, что с ними проблемы, такие же были на ЛАЭС-2. А еще проблема с генератором, такой же вышел из строя на такой же Нововоронежской АЭС-2. После этого, правда, в генератор БелАЭС внесли некоторые изменения, но будет ли он работать стабильно и безопасно после такого апдейта «на коленке»?

А еще есть проблема с корпусом реактора, который везли, но по дороге ударили о железобетонный столб, предположительно патрубком САОЗ. И если через какое-то время откажет корпус, он ведь подвергается действию высоких температур, радиоактивному облучению и давлению одновременно, то разбираться с этим, так или иначе, — следующему поколению.

Всё ведь делается для того, чтобы ему не скучно жилось — и начало строительства реакторного здания первого энергоблока без архитектурного проекта, и пуск в отсутствие лицензии на эксплуатацию, и так далее, не говоря о проблеме отходов, к примеру, ОЯТ, которое и хранить-то после выгрузки из бассейнов негде — ни площадку, ни временное хранилище пока даже не спроектировали.

Пока из последствий этой нештатной ситуации на БелАЭС — остановка реактора. Насколько безопасно это произошло — неизвестно. Известно только, что это не закончилось ситуацией вроде Чернобыля или Фукусимы. Пока не закончилось.