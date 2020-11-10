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Стильно и оригинально: Кейт Миддлтон снова угодила Елизавете II

10.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон снова подтвердила свое звание фаворитки королевы: чтобы порадовать Елизавету II герцогиня вышла в свет в особенном украшении.

© AFP 2020 / MATT DUNHAM
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В минувшие выходные королевская семья собралась на традиционной церемонии Дня памяти павших. Из-за второй волны пандемии в Британии и карантина ежегодное мероприятие прошло самым скромным образом. И пока принц Уильям и принц Чарльз возлагали венки к мемориалу, королева и герцогини следили за происходящим с балконов, соблюдая дистанцию.

Меры предосторожности не помешали Миддлтон проявить себя: герцогиня решила отдать дань уважения королеве и сделала это оригинальным образом - через украшения.

На торжественную церемонию соперница Меган Маркл надела жемчужные серьги с бриллиантами из личной шкатулки Елизаветы II. Эти украшения эффектно дополнили total black образ герцогини: строгое пальто от Alexander McQueen с бахромой на плечах и шляпку от Philip Treacy.

Интересно, что эти украшения Миддлтон заимствовала не единожды, но всегда для особых случаев: заграничного тура в 2016 году и после рождения третьего ребенка. 

Еще одна икона стиля королевства Меган Маркл в элегантном образе также почтила память погибших воинов, но сделала это в США.

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Герцогиня Кембриджская вышла в свет в любимых украшениях Ее Величества и заслужила благосклонный кивок в свою сторону.
 
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