Путин выступил с заявлением о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Источник материала: Ежедневник

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Россия направляет в Нагорный Карабах почти 2 тысячи миротворцев.

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией с 00:00 10 ноября.

В сообщении пресс-службы российского лидера говорится, что президенты Азербайджана и Армении подписали заявление о перемирии и прекращении всех военных действий в Карабахе.

«Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развертывается миротворческий контингент России», — говорится в заявлении Путина.

Все беженцы возвращаются в Нагорный Карабах, разблокируются все транспортные и экономические связи региона, производится обмен военнопленными и телами погибших.

Путин также надеется на то, что достигнутые договоренности позволят создать благоприятные условия для "долгосрочной - на историческую перспективу - обстановки для развития отношений в регионе, прежде всего дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов".