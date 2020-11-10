В Могилеве опрокинулась автоцистерна со смолой. Люди не пострадали

Источник материала: Tut.by

В Могилеве поздно вечером 9 ноября опрокинулась автоцистерна, на дорогу вылилось около 300 литров смолы формальдегида, сообщает МЧС. Люди не пострадали, движение транспорта не перекрывали.



Фото: МЧС

ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Космноавтов. Грузовой тягач с прицепом-цистерной, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, опрокинулся на бок около 22.30. Водитель не пострадал — он сам выбрался из кабины.

На дорогу из цистерны вылилось около 300 литров формальдегидной смолы. Спасатели запенили место розлива, перекачали смолу в пустую цистерну, с помощью автокранов поставили тягач на колеса и отбуксировали на стоянку.









Для предотвращения розлива формальдегидной смолы коммунальники сделали песчаную подсыпку. Движение транспорта не перекрывалось.