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В Могилеве опрокинулась автоцистерна со смолой. Люди не пострадали
Источник материала: Tut.by
В Могилеве поздно вечером 9 ноября опрокинулась автоцистерна, на дорогу вылилось около 300 литров смолы формальдегида,
ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Космноавтов. Грузовой тягач с прицепом-цистерной, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, опрокинулся на бок около 22.30. Водитель не пострадал — он сам выбрался из кабины.
На дорогу из цистерны вылилось около 300 литров формальдегидной смолы. Спасатели запенили место розлива, перекачали смолу в пустую цистерну, с помощью автокранов поставили тягач на колеса и отбуксировали на стоянку.
Для предотвращения розлива формальдегидной смолы коммунальники сделали песчаную подсыпку. Движение транспорта не перекрывалось.
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Авария произошла вечером 9 ноября.
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