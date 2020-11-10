В Полоцком районе микроавтобус насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Полоцком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось вечером 9 ноября в районе деревни Глинище. Здесь 32-летний водитель Volkswagen Crafter сбил 42-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.