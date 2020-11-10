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У кроссовера Toyota C-HR в Европе появилась версия GR Sport

10.11.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В европейской гамме кроссовера Toyota C-HR появилась новая «подогретая» модификация с приставкой GR Sport, которая, правда, имеет минимальный набор отличий от стандартной модели.


C-HR GR Sport получил оригинальный передний бампер, а крыша, радиаторная решетка, корпуса наружных зеркал и молдинги окрашены в черный цвет — хрома нет. Также такой C-HR располагает 19-дюймовыми колесными дисками с девятью вариантами двухцветной окраски и шинами Continental Premium Contact 6 размерности 225/45.


В салоне C-HR GR Sport — более рельефные сиденья, отделанный перфорированной кожей руль, контрастная прострочка и логотипы GR на креслах, порогах и кнопке запуска двигателя. В «базе» есть светодиодная оптика, подогрев передних сидений, аудиосистема JBL с девятью динамиками, улучшенный комплекс электронных помощников Safety Sense и мультимедиа-систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.


Более спортивный характер кроссоверу должны придать иные настройки подвески и усилителя руля. В Европе C-HR GR Sport, как и исходный кроссовер, доступен с двумя вариантами гибридной силовой установки — с двигателем объемом 1,8 л (122 л. с.) или 2 л (184 л. с.).


В европейской продаже новая версия C-HR появится в январе следующего года, а позже кроссовер в исполнении GR Sport доберется и до рынка ТС — об этом в российском офисе Toyota сообщили еще летом.

 
 
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В европейской гамме кроссовера Toyota C-HR появилась новая «подогретая» модификация с приставкой GR Sport, которая, правда, имеет минимальный набор отличий от стандартной...
 
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