Выбежал на дорогу и попал под Crafter. В Витебской области погиб пешеход

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в районе деревни Глинище произошла авария с участием фургона и пешехода. В результате от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Подробности сообщили в ГАИ Витебской области.

Вечером 9 ноября в районе деревни Глинище 32-летний водитель Volkswagen Crafter совершил наезд на мужчину 1978 года рождения, который внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает пешеходам, что дорогу необходимо переходить только в установленных для этого местах и только убедившись в безопасности своих действий.