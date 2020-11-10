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В Китае показали Haval F5 нового поколения
Источник материала: Onliner
Компания Haval готова вывести на рынок паркетник F5 второго поколения. На нашем рынке данная модель в настоящий момент недоступна (не путайте ее с внедорожником H5). Но в будущем новый F5 могут начать продавать в России, и тогда белорусский дилер начнет продажи данного SUV.
Новый Haval F5 появится в продаже в Китае в 2021-м. Предшественник продержался на рынке недолго — всего три года. При смене поколений кроссовер переехал на новую платформу, стал более элегантным и «спокойным» внешне. Дизайнеры серьезно переделали оптику, добавив задним фонарям перемычку в стиле Kia Rio X.
Уже известны точные габаритные размеры «Эф пятого». Длина машины составляет 4450 мм, ширина — 1841, а высота — 1618 мм. Колесная база паркетника достигает 2700 мм. Автомобиль компактнее, чем F7, и будет более доступным. В Китае базовая версия Haval F5 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Для него положен «робот» на семь ступеней.
Белорусы хорошо знакомы с Haval F7 и его купеобразной версией F7x. За счет привлекательного внешнего вида, хорошего оснащения и относительно приемлемой цены наши соотечественники охотно покупают этот паркетник.
серый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
коричневый, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
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Компания Haval готова вывести на рынок паркетник F5 второго поколения. На нашем рынке данная модель в настоящий момент недоступна (не путайте ее с внедорожником H5). Но...
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