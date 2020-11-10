В Китае показали Haval F5 нового поколения

Источник материала: Onliner

Компания Haval готова вывести на рынок паркетник F5 второго поколения. На нашем рынке данная модель в настоящий момент недоступна (не путайте ее с внедорожником H5). Но в будущем новый F5 могут начать продавать в России, и тогда белорусский дилер начнет продажи данного SUV.





Новый Haval F5 появится в продаже в Китае в 2021-м. Предшественник продержался на рынке недолго — всего три года. При смене поколений кроссовер переехал на новую платформу, стал более элегантным и «спокойным» внешне. Дизайнеры серьезно переделали оптику, добавив задним фонарям перемычку в стиле Kia Rio X.





Уже известны точные габаритные размеры «Эф пятого». Длина машины составляет 4450 мм, ширина — 1841, а высота — 1618 мм. Колесная база паркетника достигает 2700 мм. Автомобиль компактнее, чем F7, и будет более доступным. В Китае базовая версия Haval F5 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Для него положен «робот» на семь ступеней.





Белорусы хорошо знакомы с Haval F7 и его купеобразной версией F7x. За счет привлекательного внешнего вида, хорошего оснащения и относительно приемлемой цены наши соотечественники охотно покупают этот паркетник.