ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае показали Haval F5 нового поколения

10.11.2020 10:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Haval готова вывести на рынок паркетник F5 второго поколения. На нашем рынке данная модель в настоящий момент недоступна (не путайте ее с внедорожником H5). Но в будущем новый F5 могут начать продавать в России, и тогда белорусский дилер начнет продажи данного SUV.

В Китае показали Haval F5 нового поколения

Новый Haval F5 появится в продаже в Китае в 2021-м. Предшественник продержался на рынке недолго — всего три года. При смене поколений кроссовер переехал на новую платформу, стал более элегантным и «спокойным» внешне. Дизайнеры серьезно переделали оптику, добавив задним фонарям перемычку в стиле Kia Rio X.

В Китае показали Haval F5 нового поколения

Уже известны точные габаритные размеры «Эф пятого». Длина машины составляет 4450 мм, ширина — 1841, а высота — 1618 мм. Колесная база паркетника достигает 2700 мм. Автомобиль компактнее, чем F7, и будет более доступным. В Китае базовая версия Haval F5 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Для него положен «робот» на семь ступеней.

В Китае показали Haval F5 нового поколения

Белорусы хорошо знакомы с Haval F7 и его купеобразной версией F7x. За счет привлекательного внешнего вида, хорошего оснащения и относительно приемлемой цены наши соотечественники охотно покупают этот паркетник.

Haval H6 I, 2017 г.в., 29 900 км
серый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
36 849 р.
14 299$ / 12 035€
Haval H2 I Elite, 2018 г.в., 21 000 км
коричневый, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
42 521 р.
16 500$ / 13 888€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Haval готова вывести на рынок паркетник F5 второго поколения. На нашем рынке данная модель в настоящий момент недоступна (не путайте ее с внедорожником H5). Но...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцком районе микроавтобус насмерть сбил мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика