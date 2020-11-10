Умер народный артист Беларуси Михаил Дриневский

Источник материала: Onliner

Вчера вечером на 80-м году жизни умер Михаил Дриневский. На протяжении 45 лет он был бессменным художественным руководителем Государственного академического хора им. Цитовича.

Михаил Павлович Дриневский — дирижер, фольклорист, этнограф. Родился 12 февраля 1941 года в деревне Тонеж (тогда — Туровский район). С 13 лет начал работать руководителем хора в местном колхозе «Труд». После учебы стал главным хормейстером хора им. Цитовича, а с 1975 года — его бессменным худруком. Имеет звания заслуженного деятеля искусств БССР (1978), народного артиста БССР (1987), награжден орденами, другими профессиональными наградами.

Недавно Минкульт внес хор Цитовича в план концертов на сцене опустевшего Купаловского театра. Михаил Дриневский тогда высказался по этому поводу так:

— Гриб легче зимой найти, чем концерты сейчас. Поэтому мы готовы работать каждый день, через день. Предложили Купаловский. Концерты — идея Министерства культуры. Предложение настоятельное... Ситуация, вы знаете, не из завидных... Но думаю, что это решение всего хора: мы обойдемся без участия на этой сцене. Мы официально не отказывались пока. Мне-то проще, а вот директор в зависимости. Мы солидарны, чтобы искать другие возможности для выполнения плана, но не прыгать на костях. Мы готовы давать концерты и работать, но не в Купаловском.

Читайте также