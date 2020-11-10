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Сегодня Apple покажет новые устройства
Источник материала: Onliner
Сегодня компания Apple проведет очередную презентацию своих устройств. Что конкретно она покажет, пока достоверно неизвестно, однако в сеть утекло достаточно информации о том, что это будут за девайсы. Мероприятие начнется сегодня в 21:00. Мы оперативно расскажем обо всех новинках, да и Apple будет показывать презентацию на
Центральным событием, вероятно, станет анонс
Также есть большая вероятность, что Apple представит новые
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Сегодня компания Apple проведет очередную презентацию своих устройств. Что конкретно она покажет, пока достоверно неизвестно, однако в сеть утекло достаточно...
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