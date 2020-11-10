Сегодня Apple покажет новые устройства

Источник материала: Onliner

Сегодня компания Apple проведет очередную презентацию своих устройств. Что конкретно она покажет, пока достоверно неизвестно, однако в сеть утекло достаточно информации о том, что это будут за девайсы. Мероприятие начнется сегодня в 21:00. Мы оперативно расскажем обо всех новинках, да и Apple будет показывать презентацию на YouTube , своем сайте и в приложении для Apple TV.

Центральным событием, вероятно, станет анонс MacBook на процессорах ARM от Apple. Скорее всего, это будут чипы, выполненные по 5-нм техпроцессу и произведенные на заводах TSMC.

Также есть большая вероятность, что Apple представит новые беспроводные наушники , NFC-метки AirTags и обновленную приставку Apple TV . Из софтовых новостей ожидается релиз macOS Big Sur.