Положительное сальдо внешней торговли РБ за 9 месяцев 2020 года составило $1,5 млрд.

Источник материала: АФН

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 9 месяцев 2020 года составил $51.1342 млрд. и снизился на 17.13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров и услуг составил $26.3185 млрд. и снизился на 15.52%, импорт - $24.8157 млрд. при снижении на 18.78%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 9 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $1 502.8 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $599.1 млн.

Объем внешней торговли товарами за 9 месяцев 2020 года составил $41.4496 млрд. и снизился на 18.03% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров составил $20.053 млрд. и снизился на 17.22%, импорт - $21.3966 млрд. при снижении на 18.78%.

Сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев 2020 года складывается отрицательным и составляет минус $1 343.6 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $2 118.4 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 9 месяцев 2020 года составил $9.6846 млрд. и снизился на 13.04% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт услуг составил $6.2655 млрд. и снизился на 9.55%, импорт - $3.4191 млрд. при снижении на 18.78%.

Сальдо внешней торговли услугами за 9 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $2 846.4 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $2 717.5 млн.

В сентябре 2020 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $6.3977 млрд. и увеличился на 5.03% к августу текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в сентябре вырос на 4.79% и составил $3.368 млрд., импорт вырос на 5.30% до $3.0297 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в сентябре 2020 года сложилось положительным и составило $338.3 млн. По отношению к августу текущего года ($337.1 млн.) в сентябре сальдо улучшилось на $1.2 млн. или 0.35%.

Внешняя торговля товарами в сентябре 2020 года составила $5.1914 млрд. и выросла на 3.09% к августу текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в сентябре вырос на 1.78% и составил $2.5785 млрд., импорт вырос на 4.41% до $2.6129 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в сентябре 2020 года сложилось отрицательным и составило минус $34.4 млн. По отношению к августу текущего года ($30.8 млн.) в сентябре сальдо ухудшилось на $65.2 млн. или в 2.12 раза.

Внешняя торговля услугами в сентябре 2020 года составила $1.2063 млрд. и выросла на 14.31% к августу текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в сентябре вырос на 15.97% и составил $0.7895 млрд., импорт вырос на 11.30% до $0.4168 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в сентябре 2020 года сложилось положительным и составило $372.7 млн. По отношению к августу текущего года ($306.3 млн.) в сентябре сальдо улучшилось на $66.4 млн. или 17.82%.