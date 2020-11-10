|
Инцидент на БелАЭС не сказался на радиационном фоне в Литве
Источник материала: АФН
Инцидент, зафиксированный на технологическом оборудовании находящейся в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции, не имел последствий для радиационного фона в Литве.
Об этом в понедельник в эфире национального радио LRT сообщила директор Центра радиационной безопасности Литвы Рамуне-Мария Стасюнайте.
"На радиационном фоне происшедшее на АЭС никак не сказалось, оснований для беспокойства нет. Никаких выбросов не зафиксировано", - сказала она, передает ТАСС.
Она напомнила, что у границы с Беларусью в районе нахождения АЭС у Литвы есть достаточно станций раннего оповещения о радиационной опасности, чтобы оперативно зафиксировать изменение радиационного фона.
В Литве утверждают, что в воскресенье имел место пожар на трансформаторах напряжения. После этого, telegram-каналы сообщили со ссылкой на свои источники, что первый блок БелАЭС 8 ноября перестал вырабатывать электроэнергию из-за остановки турбины в связи с вышеназванной проблемой.
Министерство энергетики РБ в понедельник вечером заявило, что все технологические системы после энергетического пуска первого блока БелАЭС функционируют в штатном режиме, но по результатам испытаний придется заменить некоторое электротехническое оборудование.
"В ходе проводимых испытаний выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", - сказано в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент, зафиксированный на технологическом оборудовании находящейся в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции, не имел последствий для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)