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Инцидент на БелАЭС не сказался на радиационном фоне в Литве

10.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Инцидент, зафиксированный на технологическом оборудовании находящейся в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции, не имел последствий для радиационного фона в Литве.

Об этом в понедельник в эфире национального радио LRT сообщила директор Центра радиационной безопасности Литвы Рамуне-Мария Стасюнайте.

"На радиационном фоне происшедшее на АЭС никак не сказалось, оснований для беспокойства нет. Никаких выбросов не зафиксировано", - сказала она, передает ТАСС.

Она напомнила, что у границы с Беларусью в районе нахождения АЭС у Литвы есть достаточно станций раннего оповещения о радиационной опасности, чтобы оперативно зафиксировать изменение радиационного фона.

В Литве утверждают, что в воскресенье имел место пожар на трансформаторах напряжения. После этого, telegram-каналы сообщили со ссылкой на свои источники, что первый блок БелАЭС 8 ноября перестал вырабатывать электроэнергию из-за остановки турбины в связи с вышеназванной проблемой.

Министерство энергетики РБ в понедельник вечером заявило, что все технологические системы после энергетического пуска первого блока БелАЭС функционируют в штатном режиме, но по результатам испытаний придется заменить некоторое электротехническое оборудование.

"В ходе проводимых испытаний выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", - сказано в сообщении.

 
 
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Инцидент, зафиксированный на технологическом оборудовании находящейся в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции, не имел последствий для...
 
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