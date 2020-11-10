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Вице-президент ИИХФ: из-за политики чемпионат мира в Минске переносить не будут
Источник материала: Партизан
Международная федерация хоккея не будет лишать Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею по политическим причинам. Не могут повлиять на это и спонсоры.
Сборная Беларуси по хоккею / БЕЛТА
Об этом вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола рассказал в интервью изданию
По его словам, эксперты подготовили 100-страничный отчет, на основании которого может быть принято решение о хоккейном чемпионате в Минске. Но может оказаться так, что окончательный вердикт 16 ноября так и не примут.
Вице-президент ИИХФ говорит, что у хоккейной федерации до сих пор есть разные мнения по поводу проведения чемпионата в Минске. В связи с этим он упомянул задержания белорусских спортсменов.
"Главным вопросом является не политический аспект, а безопасность. Задержания спортсменов? Надеюсь, эта информация дойдет до Швейцарии", — цитирует издание его высказывание.
Как известно, 8 ноября в Минске были задержаны спортсмены Андрей Кравченко, Иван Ганин, Роман Гаев и Андрей Щербатюк.
Ранее в ИИХФ уже говорили, что"не повезут турнир в страну, где царит хаос и революция".
Проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года назначено в двух странах — Беларуси и Латвии.
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Международная федерация хоккея не будет лишать Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею по политическим причинам. Не могут повлиять на это и спонсоры.
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