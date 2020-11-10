ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-президент ИИХФ: из-за политики чемпионат мира в Минске переносить не будут

10.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международная федерация хоккея не будет лишать Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею по политическим причинам. Не могут повлиять на это и спонсоры.


Сборная Беларуси по хоккею / БЕЛТА

Об этом вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола рассказал в интервью изданию Iltalehti, передает "Еврорадио".

По его словам, эксперты подготовили 100-страничный отчет, на основании которого может быть принято решение о хоккейном чемпионате в Минске. Но может оказаться так, что окончательный вердикт 16 ноября так и не примут.

Вице-президент ИИХФ говорит, что у хоккейной федерации до сих пор есть разные мнения по поводу проведения чемпионата в Минске. В связи с этим он упомянул задержания белорусских спортсменов.

"Главным вопросом является не политический аспект, а безопасность. Задержания спортсменов? Надеюсь, эта информация дойдет до Швейцарии", — цитирует издание его высказывание.

Как известно, 8 ноября в Минске были задержаны спортсмены Андрей Кравченко, Иван Ганин, Роман Гаев и Андрей Щербатюк.

Ранее в ИИХФ уже говорили, что"не повезут турнир в страну, где царит хаос и революция".

Проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года назначено в двух странах — Беларуси и Латвии.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация хоккея не будет лишать Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею по политическим причинам. Не могут повлиять на это и спонсоры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инцидент на БелАЭС не сказался на радиационном фоне в Литве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика