Перенос рабочих дней в 2021 году: четыре выходных на Рождество и три на 9 мая

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Перенести рабочие дни в 2021 году: с пятницы 8 января на субботу 16 января и с понедельника 10 мая на субботу 15 мая», – указано в постановлении правительства.

Отмечено также, что организации имеют право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

Напомним, до конца 2020 года переносов рабочих дней не будет. Новогодние праздники с 1 по 3 января выпадают соответственно на пятницу, субботу и воскресенье. В четверг, 31 декабря, будет сокращенный на один час рабочий день.