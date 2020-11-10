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Перенос рабочих дней в 2021 году: четыре выходных на Рождество и три на 9 мая

10.11.2020 10:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Перенести рабочие дни в 2021 году: с пятницы 8 января на субботу 16 января и с понедельника 10 мая на субботу 15 мая», – указано в постановлении правительства.

Отмечено также, что организации имеют право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

Напомним, до конца 2020 года переносов рабочих дней не будет. Новогодние праздники с 1 по 3 января выпадают соответственно на пятницу, субботу и воскресенье. В четверг, 31 декабря, будет сокращенный на один час рабочий день.

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Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси утвердило перенос рабочих дней в 2021 году. Об этом говорится в постановлении правительства от 9 ноября 2020 года 635.
 
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