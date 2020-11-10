Вот это реакция. В Светлогорске автомобиль едва не сбил ребенка на зебре

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске автомобиль чудом не сбил на дороге ребенка. Опасный момент попал в объектив видеорегистратора одного из водителей. Опубликовал видео «Светлогорский автоканал».





Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел вечером 9 ноября на улице Свердлова напротив стадиона «Бумажник».

Итак, как все это было. Автобус притормозил перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. Но в левой полосе продолжает ехать светлый хетчбэк. В этот момент на пешеходном переходе появляется девочка с собачкой.

К счастью, реакция водителя помогла избежать наезда — и ребенок не пострадал.