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Вот это реакция. В Светлогорске автомобиль едва не сбил ребенка на зебре
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске автомобиль чудом не сбил на дороге ребенка. Опасный момент попал в объектив видеорегистратора одного из водителей.
Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел вечером 9 ноября на улице Свердлова напротив стадиона «Бумажник».
Итак, как все это было. Автобус притормозил перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. Но в левой полосе продолжает ехать светлый хетчбэк. В этот момент на пешеходном переходе появляется девочка с собачкой.
К счастью, реакция водителя помогла избежать наезда — и ребенок не пострадал.
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Опасный момент попал в объектив видеорегистратора одного из водителей.
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