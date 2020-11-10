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«Технический сбой на сервере Минюста». Белорусы сообщают, что не могут зарегистрировать ИП

10.11.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе, 5 ноября, реестр задолженностей по исполнительным документам перестал работать. Тем же вечером пресс-секретарь Министерства юстиции сообщила, что доступ к ресурсу восстановлен. Однако dev.by пишет, что это не так.


Фото: pixabay.com

— Заработала только форма на сайте, — пишет один из читателей dev.by. — Можно вбить ID и получить результат «данных не найдено», непонятно: не найдено, потому что они отсутствуют или из-за проблем с базой.

Другой указывает на то, что из-за проблем в Минюсте невозможно с прошлой среды зарегистрировать ИП:

— У вас была новость про то, что лежит сервис проверки задолженностей и якобы его починили. Но на самом деле в Управлении регистрации и лицензирования как минимум с прошлой среды отказывают в регистрации ИП, потому что «республиканские базы недоступны, мы не можем вас проверить на наличие задолженностей и юрлица, сейчас не регистрируем». В ЕРИП также невозможно оплатить пошлину за регистрацию.

Директор управления лицензирования сообщил dev.by, что проблемы — со стороны Минюста. Эту информацию подтвердил и начальник управления регистрации и лицензирования Александр Моисеенко:

— Регистрация ИП не происходит по той причине, что какой-то технический сбой на сервере Министерства юстиции. Гражданин мог жить в Витебской, Гомельской, Могилевской области, зарегистрировать ИП там давно-давно, забыть прекратить его деятельность. Потом приехать в Минск, жить здесь 10 лет, прийти регистрировать опять и получить двойную регистрацию. Поскольку мы не можем [этого гражданина] проверить по республике, регистрация ИП временно приостановлена. В интересах наших граждан, — пояснил он.

Какой именно произошел сбой на сервере, Александр Моисеенко рассказать не смог — его организация, говорит, такой же пользователь системы Минюста, как и все остальные. И посоветовал обращаться в министерство и в техническую поддержку ЕГР.бел.

На момент публикации материала портал ЕГР.бел также не работает. Об этом сообщил сотрудник техподдержки. И сказал, что, может быть, работа восстановится к вечеру вторника или в среду. Причины и прочие детали комментировать отказался.

В Министерстве юстиции изданию не смогли предоставить оперативный комментарий.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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