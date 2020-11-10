В Минске зарегистрированная безработица в январе—октябре не превысила 0,1%

В столице в январе—октябре текущего года уровень зарегистрированной безработицы не превысил 0,1% численности экономически активного населения, сообщает управление занятости комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.





Средний размер пособия по безработице в октябре 2020 года составил 28,55 рубля, передает БелаПАН .

В органы по труду, занятости и социальной защите Минска за содействием в трудоустройстве обратились 10,3 тыс. граждан, из них 4 тыс. зарегистрированы безработными.

В активные программы содействия занятости были вовлечены 8,6 тыс. человек, из них 3,4 тыс. безработных.

На 1 ноября 2020 года нанимателями в службу занятости заявлено 17,5 тыс. вакансий, из них 10,7 тыс. — для рабочих (61%).

В отношении рабочих кадров наиболее востребованы нанимателями: рабочие строительных профессий, водитель автомобиля или троллейбуса, грузчик, дворник, дорожный рабочий, кондитер, контролер-кассир, курьер, кухонный рабочий, парикмахер, повар, подсобный рабочий, продавец, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, столяр, токарь, уборщик помещений или территорий, фрезеровщик, член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана), электромонтер и др.

Среди специалистов и служащих наиболее востребованы: администратор, библиотекарь, бухгалтер, воспитатель, инженер, в том числе инженер-программист, менеджер, методист, охранник, переводчик, помощник воспитателя, преподаватель (учитель), спортсмен-инструктор, техник, экономист, электромеханик, медицинские работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.

По направлению государственной службы занятости трудоустроено 6,9 тыс. человек, из них 2,1 тыс. безработных. Для повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда на обучение направлено 239 человек. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 1.373 человека. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности предоставлена 115 безработным, организована адаптация к трудовой деятельности 119 людей с инвалидностью. Оказано содействие 33 безработным в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы.