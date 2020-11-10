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В Солигорске суд рассмотрит уголовное дело за комментарий в соцсети, оскорбивший милиционера

10.11.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комментарий Вконтаке увидели не менее 20 человек, 9 ноября сообщила служба информации прокуратуры Минской области.

В Солигорске суд рассмотрит уголовное дело за комментарий в соцсети, оскорбивший милиционера

Прокуратура Солигорского района направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, возбужденное по статье по ст.369 УК РБ. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

21 июня 2020 года мужчина Вконтакте прокомментировал публикацию, содержанием комментария оскорбился некий сотрудник Солигорского РОВД.

Мужчина, по словам прокуратуры, раскаялся в содеянном и признал свою вину в полном объеме.

 
 
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Комментарий Вконтаке увидели не менее 20 человек, 9 ноября сообщила служба информации прокуратуры Минской области.
 
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