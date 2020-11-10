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Шейк в провокационном образе показала "завораживающую страсть"
10.11.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская модель Ирина Шейк снова спровоцировала фанатов: пользователи социальных сетей комментируют откровенную, но в то же время сюрреалистичную фотосессию звезды.
Супермодель - это не только запоминающаяся внешность и умение правильно преподнести себя, но и способность удивлять. На своем примере это снова и снова доказывает экс-избранница футболиста Роналду и актера Брэдли Купера.
В сети обсуждают новую фотосессию Шейк: на эксклюзивных черно-белых снимках модель в провокационном образе показала "завораживающую страсть".
Для съемки Шейк примерила черный кроп-топ из органзы и пайеток, кожаные микро-шорты и высокие ботильоны на каблуке.
Больше всего внимание фанатов привлек сюрреалистический снимок модели: Шейк с напряженным лицом, прислонилась к банкетному столику, широко расставила ноги и подняла газету над головой.
"Очень харизматично"; "Вот это да! Завораживающая страсть"; "Безупречная Ирина"; "Откровенно, свежо, сексуально"; "Провокация в каждом кадре"; "Потрясающая"- прокомментировали поклонники.
Недавно звезда также привлекла внимание публики:
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Новая чувственная фотосессия фотомодели вызвала большой ажиотаж среди поклонников: в сети обсуждают яркое преображение экс-возлюбленной Брэдли Купера.
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