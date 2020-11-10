|
Как будут белорусы работать в 2021 году? Правительство сообщило о переносе рабочих дней
10.11.2020 11:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Совета министров утвердил график переноса рабочих дней в 2021 году.
Рабочие дни в будущем году переносятся с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января, и с понедельника, 10 мая, на субботу, 15 мая.
При этом за организациями остается право переносов в ином порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совета министров утвердил график переноса рабочих дней в 2021 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)