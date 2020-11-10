Как будут белорусы работать в 2021 году? Правительство сообщило о переносе рабочих дней

Источник материала: Ежедневник

Совета министров утвердил график переноса рабочих дней в 2021 году.

Рабочие дни в будущем году переносятся с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января, и с понедельника, 10 мая, на субботу, 15 мая.

При этом за организациями остается право переносов в ином порядке.