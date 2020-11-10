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Личность повредившего лобовое стекло установили по отпечаткам

10.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В милицию Гродно поступило сообщение от местного жителя о том, что кто-то повредил лобовое стекло в его автомобиле Citroen, стоявшем возле дома. Кто именно это сделал, поначалу было неизвестно. Но во время осмотра эксперты обнаружили след пальца руки на стеклянной бутылке, которой, предположительно, и повредили стекло.

«След был изъят и направлен в управление ГКСЭ по Гродненской области для проверки по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы „Дакто-2000“, — рассказали в Госкомитете судэкспертиз. — В результате было установлено совпадение следа с местной жительницей 1970 года рождения. Информация об указанном совпадении была направлена в ОВД, после проведения оперативно-разыскных мероприятий женщина была задержана».

В отношении нее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

 
Теги: Гродно
 
 
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В милицию Гродно поступило сообщение от местного жителя о том, что кто-то повредил лобовое стекло в его автомобиле Citroen, стоявшем возле дома. Кто именно это сделал,...
 
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