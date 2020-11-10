Слухи: Huawei продала бренд Honor

Источник материала: Onliner

Похоже, Huawei нашла способ спасти хотя бы часть производства смартфонов. Слухи о том, что китайская компания намерена продать бренд Honor, ходят давно. В Android Headlines считают , что все произошло и бренд уже был продан. Ожидается, что об этом официально объявят ближе к концу ноября.

Покупатель Honor неизвестен. Однако утверждается, что в качестве покупателя выступил не некий популярный бренд, а недавно учрежденная государственная компания. Такая рокировка якобы позволит Honor покупать и использовать чипы 5G в обход запрета США. Вероятно, вернутся в смартфоны и сервисы Google.

Ранее Дональд Трамп существенно осложнил жизнь Huawei и ее дочерним компаниям. Возможно, Джо Байден пересмотрит отношения США с Китаем, но в любом случае быстрого разрешения всех конфликтов ожидать не стоит.