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Слухи: Huawei продала бренд Honor
Источник материала: Onliner
Похоже, Huawei нашла способ спасти хотя бы часть производства смартфонов. Слухи о том, что китайская компания намерена продать бренд Honor, ходят давно. В Android Headlines
Покупатель Honor неизвестен. Однако утверждается, что в качестве покупателя выступил не некий популярный бренд, а недавно учрежденная государственная компания. Такая рокировка якобы позволит Honor покупать и использовать чипы 5G в обход запрета США. Вероятно, вернутся в смартфоны и сервисы Google.
Ранее Дональд Трамп существенно осложнил жизнь Huawei и ее дочерним компаниям. Возможно, Джо Байден пересмотрит отношения США с Китаем, но в любом случае быстрого разрешения всех конфликтов ожидать не стоит.
Android, экран 6.53" OLED (1080x2400), HiSilicon Kirin 985, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 40 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Похоже, Huawei нашла способ спасти хотя бы часть производства смартфонов. Слухи о том, что китайская компания намерена продать бренд Honor, ходят давно. В Android Headlines...
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