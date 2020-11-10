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Слухи: Huawei продала бренд Honor

10.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Похоже, Huawei нашла способ спасти хотя бы часть производства смартфонов. Слухи о том, что китайская компания намерена продать бренд Honor, ходят давно. В Android Headlines считают, что все произошло и бренд уже был продан. Ожидается, что об этом официально объявят ближе к концу ноября.

Покупатель Honor неизвестен. Однако утверждается, что в качестве покупателя выступил не некий популярный бренд, а недавно учрежденная государственная компания. Такая рокировка якобы позволит Honor покупать и использовать чипы 5G в обход запрета США. Вероятно, вернутся в смартфоны и сервисы Google.

Ранее Дональд Трамп существенно осложнил жизнь Huawei и ее дочерним компаниям. Возможно, Джо Байден пересмотрит отношения США с Китаем, но в любом случае быстрого разрешения всех конфликтов ожидать не стоит.

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Похоже, Huawei нашла способ спасти хотя бы часть производства смартфонов. Слухи о том, что китайская компания намерена продать бренд Honor, ходят давно. В Android Headlines...
 
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