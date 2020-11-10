Anytime проводит масштабное обновление сервиса. Что нового?

Источник материала: Onliner Anytime запустил в ночь на 10 ноября полномасштабное обновление сервиса. Технически приложение обновится для всех клиентов в течение дня. Как сообщили Onliner в компании, проведен глобальный апгрейд тарифной линейки, возвращается поминутный тариф, сервис переходит на новую платформу и новое приложение, внедряются дополнительные функции, ранее не существовавшие на отечественном рынке каршеринга.

У Anytime масштабное обновление

— Все нововведения основаны на результатах исследований, проведенных компанией среди автомобилистов нынешним летом, и учитывают ключевые пожелания как действующих, так и потенциальных пользователей сервиса, — пояснили в компании. — Выяснилось, что существующая в Беларуси модель каршеринга, характерная для всех операторов рынка, не в полной мере удовлетворяла потребителей. Это стало причиной барьеров потребления, которые останавливают потенциальную аудиторию воспользоваться услугой.

Почему люди выбирают и не выбирают каршеринг?

Вот часть результатов проведенного исследования:

60% клиентов считают наиболее привлекательным поминутный тариф;

около 50% постоянных клиентов считают важным, что компании предоставляют им скидки и бонусы;

40% автолюбителей признаются, что не используют каршеринг, так как их волнует ответственность перед компанией при ДТП;

21% клиентов утверждают, что самым главным фактором выбора каршеринга при планировании поездок является наличие автомобилей поблизости.

В число самых популярных пожеланий клиентов также вошли возможность просчитать стоимость поездки из пункта А в пункт Б, а также узнать уровень заправки автомобиля заранее.

— С начала года мы провели множество экспериментов с нашим сервисом: добавляли в автопарк и тестировали различные модели автомобилей, вводили новые тарифы, меняли зоны. Пробовали различные системы мотивации для наших клиентов: скидки, бонусы, розыгрыши призов. В результате мы все еще получали от пользователей негативные отзывы. Очевидно, что мы что-то делали не так, и мы нашли в себе силы это признать. Поэтому пошли самым действенным путем — задали прямые вопросы нашим клиентам: друзья, что вам не нравится, что бы вы изменили? Количество откликов нас просто удивило. Несколько тысяч клиентов дали нам развернутые ответы, каким бы они хотели видеть наш сервис. Не обошлось и без щекотливой темы — тарифы и стоимость минуты. Мы обработали тысячи анкет, с многими клиентами встретились лично и открыто порассуждали о необходимых изменениях. Сегодня мы представляем абсолютно новый сервис — наше новое приложение с новыми тарифами, в том числе тарифами с постоянной низкой стоимостью за минуту и новые функции. И все это результат нашей общей работы с нашими клиентами, — говорит директор компании Anytime Станислав Бетин.





Новые тарифы и «проездные»

Проведя исследование и получив результаты, Anytime попытался реализовать ключевые пожелания действующих и потенциальных клиентов.

Будет возвращен поминутный тариф. В нем будут предусмотрены скидки в ночные и утренние часы.

То самое новое, которое не особо забытое старое.

В линейке тарифов также появится Zero — тариф с нулевой ответственностью при ДТП.

Это очевидное решение для тех, кто переживает, что может попасть в неприятную историю на каршеринговом автомобиле.

Для постоянных клиентов вводятся «проездные» на 3, 5, 7, 15 или 30 дней на определенное количество минут.

В компании отмечают, что это совершенно новая услуга для белорусского рынка. Для владельцев проездных стоимость минуты будет ниже, тратить время можно будет в комфортном для себя режиме, а тарифы на автомобили премиум- и экономкласса будут одинаковы. Таким образом, для владельцев проездного стоимость аренды премиальных седанов BMW снизится более чем вдвое — с 0,65 до 0,28 рубля в минуту.

— Это самое выгодное предложение, о нем давно мечтали все любители BMW, — утверждают в Anytime.

Новая платформа — новые функции

Благодаря переезду приложения на новую платформу, для пользователей станут доступны и другие новые функции.

«Радар» будет следить за появлением поблизости каршерингового автомобиля и при необходимости автоматически бронировать его.

«Фикс-тариф» позволит, указав маршрут, заранее рассчитать стоимость поездки вне зависимости от дорожного трафика.

— Это также уникальная услуга для белорусского рынка каршеринга, по аналогии с тарифообразованием в такси, — отмечают в Anytime.





Пожелание клиентов знать уровень заправки автомобиля также реализовано в новом приложении — на карте в приложении появятся изображения машинок с индикатором уровня топлива.

— Это абсолютно новый Anytime, который будет кардинально отличаться от любого аналога на белорусском рынке. Естественно, в лучшую сторону. И это те самые новые сервисы и функции, которые, по сути, придумали наши пользователи, — говорят в компании.

Приложение обновится для всех клиентов за сегодняшний день, 10 ноября. Как поясняют представители сервиса, каждый пользователь, зайдя в приложение Anytime, увидит информационный баннер, при нажатии на который обновление произойдет автоматически. Все ранее введенные личные данные сохранятся.

Сколько у Anytime машин?

Международный каршеринг Anytime вышел на белорусский рынок в сентябре 2018 года. На сегодняшний день воспользоваться сервисом могут жители Минска, Гомеля и Бреста.

Всего в парке Anytime более 500 автомобилей: вариант эконом — это Volkswagen Polo и Geely Emgrand 7, ну а если эконом не устраивает, то можно воспользоваться BMW 320i.

В Минске доступно свыше 300 автомобилей. На арендованном автомобиле разрешено передвигаться по всей территории Беларуси, но оставить машину необходимо в зоне охвата, то есть в Бресте, Минске или Гомеле.

В Anytime также рассказали, что в базе пользователей на сегодня зарегистрировано более 150 тыс. человек. Согласно данным компании, средняя продолжительность поездки на каршеринге в Минске составляет около 25 минут (имеет сезонные колебания). Каждый автомобиль каршеринга заменяет примерно 7—9 личных.

Большинство клиентов каршеринга (около 69%) — это мужчины в возрасте 25—30 лет, постоянно проживающие в городе, имеющие водительский стаж 5—6 лет, около 45% клиентов компании уже имеют свой собственный автомобиль и используют каршеринг как вторую машину на семью.

Воспользоваться услугами сервиса могут лица не моложе 19 лет с водительским стажем не менее 1 года. Для этого необходимо скачать приложение и пройти простую процедуру регистрации (загрузить фото паспорта и водительского удостоверения, сделать селфи с водительским удостоверением, привязать банковскую карту). После проверки аккаунт будет верифицирован (вас уведомят по почте и SMS) — с этого момента можно пользоваться услугами сервиса. Компания берет на себя затраты, связанные с заправкой автомобиля, парковкой, мойкой и страховкой.



