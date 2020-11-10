Доллар ускорил падение, у евро тоже крупный минус

Источник материала: Onliner

Вчера доллар прекратил свой слишком дерзкий путь вниз и перешел на бреющий полет. Другие валюты тоже вели себя относительно спокойно. Штиль продлился недолго: сегодня с утра доллар первым делом решил снова упасть. Евро отправляется следом.

Доллар с утра резко потерял 1,07 копейки и стоит 2,5663.

У евро минус 2,77 копейки и курс 3,034.

Российский рубль сразу набрал 1,18 копейки за сотню. Она торгуется по 3,356.

В понедельник доллар потерял 0,1 копейки и стоил 2,571. Евро набрал 0,8 копейки, до 3,0617. Сотня российского рубля подорожала на 1,51 копейки и стала стоить 3,3442.