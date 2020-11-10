ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар ускорил падение, у евро тоже крупный минус

10.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера доллар прекратил свой слишком дерзкий путь вниз и перешел на бреющий полет. Другие валюты тоже вели себя относительно спокойно. Штиль продлился недолго: сегодня с утра доллар первым делом решил снова упасть. Евро отправляется следом.

Доллар с утра резко потерял 1,07 копейки и стоит 2,5663.

У евро минус 2,77 копейки и курс 3,034.

Российский рубль сразу набрал 1,18 копейки за сотню. Она торгуется по 3,356.

В понедельник доллар потерял 0,1 копейки и стоил 2,571. Евро набрал 0,8 копейки, до 3,0617. Сотня российского рубля подорожала на 1,51 копейки и стала стоить 3,3442.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера доллар прекратил свой слишком дерзкий путь вниз и перешел на бреющий полет. Другие валюты тоже вели себя относительно спокойно. Штиль продлился недолго:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот это реакция. В Светлогорске автомобиль едва не сбил ребенка на зебре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика