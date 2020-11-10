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Доллар ускорил падение, у евро тоже крупный минус
Источник материала: Onliner
Вчера доллар прекратил свой слишком дерзкий путь вниз и перешел на бреющий полет. Другие валюты тоже вели себя относительно спокойно. Штиль продлился недолго: сегодня с утра доллар первым делом решил снова упасть. Евро отправляется следом.
Доллар с утра резко потерял 1,07 копейки и стоит 2,5663.
У евро минус 2,77 копейки и курс 3,034.
Российский рубль сразу набрал 1,18 копейки за сотню. Она торгуется по 3,356.
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Вчера доллар прекратил свой слишком дерзкий путь вниз и перешел на бреющий полет. Другие валюты тоже вели себя относительно спокойно. Штиль продлился недолго:...
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