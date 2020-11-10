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Белорусы сделали приложение для поиска мобильных игр (видео)
Источник материала: Onliner
Команда белорусских разработчиков представила приложение
В приложении пользователи могут добавлять игры в список желаемых, составлять коллекцию и получать предложения о новых продуктах исходя как из своих предпочтений, так и из отзывов друзей. Создатели Skich говорят, что это снизит барьер для загрузки платных игр: сейчас готовы отдавать деньги за мобильные игры 38% пользователей, но приложение должно увеличить процент.
Разработчики Skich
Разработчики Skich полагают, что приложение не только поможет решить проблемы игроков с поиском новых продуктов, но также поспособствует развитию мобильного гейминга.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Команда белорусских разработчиков представила приложение Skich. Оно, как утверждают создатели, помогает быстро и в развлекательной форме находить новые игры, а...
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