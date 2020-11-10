Белорусы сделали приложение для поиска мобильных игр (видео)

Источник материала: Onliner

Команда белорусских разработчиков представила приложение Skich . Оно, как утверждают создатели, помогает быстро и в развлекательной форме находить новые игры, а также делиться о них отзывами с друзьями. В дальнейшем планируется расширить функционал.

В приложении пользователи могут добавлять игры в список желаемых, составлять коллекцию и получать предложения о новых продуктах исходя как из своих предпочтений, так и из отзывов друзей. Создатели Skich говорят, что это снизит барьер для загрузки платных игр: сейчас готовы отдавать деньги за мобильные игры 38% пользователей, но приложение должно увеличить процент.



Разработчики Skich

Разработчики Skich полагают, что приложение не только поможет решить проблемы игроков с поиском новых продуктов, но также поспособствует развитию мобильного гейминга.