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Белорусы сделали приложение для поиска мобильных игр (видео)

10.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Команда белорусских разработчиков представила приложение Skich. Оно, как утверждают создатели, помогает быстро и в развлекательной форме находить новые игры, а также делиться о них отзывами с друзьями. В дальнейшем планируется расширить функционал.

В приложении пользователи могут добавлять игры в список желаемых, составлять коллекцию и получать предложения о новых продуктах исходя как из своих предпочтений, так и из отзывов друзей. Создатели Skich говорят, что это снизит барьер для загрузки платных игр: сейчас готовы отдавать деньги за мобильные игры 38% пользователей, но приложение должно увеличить процент.

Белорусы сделали приложение для поиска мобильных игр (видео)
Разработчики Skich

Разработчики Skich полагают, что приложение не только поможет решить проблемы игроков с поиском новых продуктов, но также поспособствует развитию мобильного гейминга.

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Команда белорусских разработчиков представила приложение Skich. Оно, как утверждают создатели, помогает быстро и в развлекательной форме находить новые игры, а...
 
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