Глава МИД Литвы: Никто не может остановить протесты в Беларуси

Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по случаю завершения третьего месяца протестов в Беларуси выразил солидарность с протестующими против режима Лукашенко беларусами.

«Три месяца мужественной и упорной борьбы за элементарные права в Беларуси. Право выбирать и право выражать свою волю. Никто не может это остановить», - заявил Линкявичюс в twitter.

Three months of courageous and persistent fight for elementary rights in #Belarus. Right to choose and right to express own will. No one can stop it.



We #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь! pic.twitter.com/Jg1EnUb08X — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 9, 2020