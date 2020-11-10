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Глава МИД Литвы: Никто не может остановить протесты в Беларуси

10.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по случаю завершения третьего месяца протестов в Беларуси выразил солидарность с протестующими против режима Лукашенко беларусами.

«Три месяца мужественной и упорной борьбы за элементарные права в Беларуси. Право выбирать и право выражать свою волю. Никто не может это остановить», - заявил Линкявичюс в twitter.

Three months of courageous and persistent fight for elementary rights in #Belarus. Right to choose and right to express own will. No one can stop it.

We #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь! pic.twitter.com/Jg1EnUb08X

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 9, 2020

 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по случаю завершения третьего месяца протестов в Беларуси выразил солидарность с протестующими против режима...
 
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