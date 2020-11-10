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Глава МИД Литвы: Никто не может остановить протесты в Беларуси
Источник материала: АФН
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по случаю завершения третьего месяца протестов в Беларуси выразил солидарность с протестующими против режима Лукашенко беларусами.
«Три месяца мужественной и упорной борьбы за элементарные права в Беларуси. Право выбирать и право выражать свою волю. Никто не может это остановить», - заявил Линкявичюс в twitter.
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по случаю завершения третьего месяца протестов в Беларуси выразил солидарность с протестующими против режима...
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