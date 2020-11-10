Росатом обсуждает с режимом Лукашенко вторую АЭС в Беларуси

Источник материала: АФН

Российская госкорпорация "Росатом" обсуждает с режимом Лукашенко строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора.

Об этом говорится в традиционном обращении главы Алексея Лихачева к сотрудникам Росатома.

"Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России… Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", - сказал Лихачев.

В минувшую субботу Лукашенко, посещая БелАЭС, высказал вслух желание построить в Беларуси вторую АЭС.