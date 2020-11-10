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Росатом обсуждает с режимом Лукашенко вторую АЭС в Беларуси

10.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российская госкорпорация "Росатом" обсуждает с режимом Лукашенко строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора.

Об этом говорится в традиционном обращении главы Алексея Лихачева к сотрудникам Росатома.

"Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России… Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", - сказал Лихачев.

В минувшую субботу Лукашенко, посещая БелАЭС, высказал вслух желание построить в Беларуси вторую АЭС.

 
 
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Российская госкорпорация "Росатом" обсуждает с режимом Лукашенко строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора.
 
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