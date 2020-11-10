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"Открытая" Лукашенко БелАЭС проработала всего день. Но "Росатом" хочет построить еще одну

10.11.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции прекращена: официальная версия - "требуется замена определенного оборудования". Тем временем российская госкорпорация «Росатом» уже начала переговоры с Лукашенко о строительстве еще одной атомной станции.

"Открытая" Лукашенко БелАЭС проработала всего день. Но "Росатом" хочет построить еще одну
фото носит иллюстративный характер
"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии - ИФ) требуется замена определенного оборудования", - сказал  "Интерфаксу" представитель инфоцентра.

Тем временем российская госкорпорация «Росатом» начала переговоры с властями Беларуси о строительстве еще одной атомной электростанции. Об этом заявил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

«Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — цитирует Лихачева Новая газета

Первую атомную электростанцию в Беларуси Лукашенко открыл в эту субботу. Он тогда объявил, что с запуском АЭС страна «становится ядерной державой» и добавил, что мечтает о строительстве еще одной станции. 

В начале строительства первой белорусской АЭС предполагалось, что электроэнергию будут поставлять и в другие страны через линии стран Балтии. Однако в сентябре Эстония, Латвия и Литва заявили, что будут блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки. 

Это решение они объяснили нарушением норм безопасности при возведении объекта

То есть излишки электроэнергии и с этой АЭС, если вдруг она все-таки заработает на полную мощность девать будет некуда.
 
 
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Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции прекращена: официальная версия - "требуется замена определенного оборудования". Тем временем российская...
 
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