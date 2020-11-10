"Открытая" Лукашенко БелАЭС проработала всего день. Но "Росатом" хочет построить еще одну

Тем временем российская госкорпорация «Росатом» начала переговоры с властями Беларуси о строительстве еще одной атомной электростанции. Об этом заявил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.





Новая газета . «Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — цитирует Лихачева





Первую атомную электростанцию в Беларуси Лукашенко открыл в эту субботу. Он тогда объявил, что с запуском АЭС страна «становится ядерной державой» и добавил, что мечтает о строительстве еще одной станции.





В начале строительства первой белорусской АЭС предполагалось, что электроэнергию будут поставлять и в другие страны через линии стран Балтии. Однако в сентябре Эстония, Латвия и Литва заявили, что будут блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки.





Это решение они объяснили нарушением норм безопасности при возведении объекта