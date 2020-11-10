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"Открытая" Лукашенко БелАЭС проработала всего день. Но "Росатом" хочет построить еще одну
Источник материала: Партизан
Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции прекращена: официальная версия - "требуется замена определенного оборудования". Тем временем российская госкорпорация «Росатом» уже начала переговоры с Лукашенко о строительстве еще одной атомной станции.
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"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии - ИФ) требуется замена определенного оборудования", - сказал "
Тем временем российская госкорпорация «Росатом» начала переговоры с властями Беларуси о строительстве еще одной атомной электростанции. Об этом заявил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.
«Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — цитирует Лихачева
Первую атомную электростанцию в Беларуси Лукашенко открыл в эту субботу. Он тогда объявил, что с запуском АЭС страна «становится ядерной державой» и добавил, что мечтает о строительстве еще одной станции.
В начале строительства первой белорусской АЭС предполагалось, что электроэнергию будут поставлять и в другие страны через линии стран Балтии. Однако в сентябре Эстония, Латвия и Литва заявили, что будут блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки.
Это решение они объяснили нарушением норм безопасности при возведении объекта
То есть излишки электроэнергии и с этой АЭС, если вдруг она все-таки заработает на полную мощность девать будет некуда.
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Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции прекращена: официальная версия - "требуется замена определенного оборудования". Тем временем российская...
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