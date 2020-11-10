В 20 раз меньше, чем в Швейцарии: сколько зарабатывают белорусские бухгалтера в сравнении с Европой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Примечательно, что в списке исследуемых стран Беларуси не оказалось, однако благодаря данным сайта by.trud.com известна средняя зарплата бухгалтеров в Беларуси, которая по состоянию на октябрь 2020 года достигла 380 евро. В годовом исчислении она составляет 4560 евро.

Фото: Invezz.com

Invezz.com в своем исследовании отмечает, что первое место по уровню зарплат в Европе занимают швейцарские бухгалтера с годовым доходом 92 658 евро или 7721,5 евро в месяц. Это на 27% выше средней зарплаты по стране. На втором и третьем местах бухгалтера из Дании и Австрии. Их зарплаты достигают 66 814 евро и 59 586 евро в год соответственно.



В соседних с Беларусью странах лидером стала Латвия с годовой зарплатой бухгалтера 12 658 евро (1054 евро в месяц). В Польше бухгалтера зарабатывают в среднем 11 437 евро в год (953 евро в месяц). В России средняя зарплата бухгалтера составила 7394 евро в год (616 евро в месяц). Если бы Беларусь попала в список исследуемых стран, то она заняла бы последнюю строчку в списке.

Мы подготовили наглядное сравнение уровня зарплат бухгалтеров в других европейских странах: