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Белпочта приостановила прием платежей по техническим причинам
Источник материала: Myfin
«По техническим причинам на стороне ОАО НКФО
О возобновлении приема платежей в отделениях почтовой связи будет сообщено дополнительно, пообещали на предприятии и извинилась перед клиентами за временные неудобства.
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Источник: Myfin.by
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Белпочта сообщила, что временно приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи.
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