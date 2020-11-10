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Белпочта приостановила прием платежей по техническим причинам

10.11.2020 11:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«По техническим причинам на стороне ОАО НКФО «ЕРИП»приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта», - сказано в сообщении Белпочты на Facebook.

О возобновлении приема платежей в отделениях почтовой связи будет сообщено дополнительно, пообещали на предприятии и извинилась перед клиентами за временные неудобства.

Как сообщалось, ранее, 5 ноября, в работе Белпочты тоже произошел технический сбой. Отделения по всей стране не обслуживали клиентов, сайт Белпочты тоже не работал. Тогда на Белпочте уточнили, что причина сбоя была связана с техническими проблемами с сервером.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белпочта сообщила, что временно приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи.
 
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