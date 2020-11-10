Белпочта приостановила прием платежей по техническим причинам

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«По техническим причинам на стороне ОАО НКФО «ЕРИП» приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта», - сказано в сообщении Белпочты на Facebook.

О возобновлении приема платежей в отделениях почтовой связи будет сообщено дополнительно, пообещали на предприятии и извинилась перед клиентами за временные неудобства.