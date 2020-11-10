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Лукашенко снова взялся за профсоюзы на частных компаниях. Требует, чтобы их создали до конца года
Источник материала: Tut.by
На частных компаниях до конца года должны создать профсоюзные организации, заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой. Об этом
Это не первый раз, когда Лукашенко требует создать профсоюзы в частных компаниях. В конце февраля этого года он выступил с такой инициативой на VIII съезде Федерации профсоюзов. Тогда Лукашенко заявил, что «если бизнес не понимает, то будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций». «Это не спонтанное решение», — пояснял Александр Лукашенко. По его словам, ему надоело слушать, что частный бизнес не хочет создавать у себя профсоюзные ячейки. «Надо заставить их», — говорил Лукашенко.
«Я думаю, самые демократичные страны нас не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с государственными предприятиями. Вот мы их и поставим. И все-таки надо сказать, что уже, может, большинство частников создали эти профсоюзные организации и думают: а чем мы хуже тех, кто не создал? Поэтому надо, чтобы действительно все были в равных условиях. Если не понимают простой человеческий язык, когда уже я им об этом говорю, и они этого не слышат. Это недопустимо», — заявлял в феврале Лукашенко.
Напомним, Александр Лукашенко еще в 2015 году
(Текст будет дополнен, когда (если) появятся подробности этой встречи.)
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На частных компаниях до конца года должны создать профсоюзные организации, заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом...
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