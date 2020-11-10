Лукашенко снова взялся за профсоюзы на частных компаниях. Требует, чтобы их создали до конца года

Источник материала: Tut.by

На частных компаниях до конца года должны создать профсоюзные организации, заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это не первый раз, когда Лукашенко требует создать профсоюзы в частных компаниях. В конце февраля этого года он выступил с такой инициативой на VIII съезде Федерации профсоюзов. Тогда Лукашенко заявил, что «если бизнес не понимает, то будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций». «Это не спонтанное решение», — пояснял Александр Лукашенко. По его словам, ему надоело слушать, что частный бизнес не хочет создавать у себя профсоюзные ячейки. «Надо заставить их», — говорил Лукашенко.

«Я думаю, самые демократичные страны нас не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с государственными предприятиями. Вот мы их и поставим. И все-таки надо сказать, что уже, может, большинство частников создали эти профсоюзные организации и думают: а чем мы хуже тех, кто не создал? Поэтому надо, чтобы действительно все были в равных условиях. Если не понимают простой человеческий язык, когда уже я им об этом говорю, и они этого не слышат. Это недопустимо», — заявлял в феврале Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко еще в 2015 году потребовал создать профсоюзы на предприятиях всех форм собственности. Такое поручение он дал правительству во время выступления на VII съезде Федерации профсоюзов.

(Текст будет дополнен, когда (если) появятся подробности этой встречи.)