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В чемпионате Германии забили фантастический гол «ударом скорпиона»

10.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Леверкузенский «Байер» победил «Боруссию» Менхенгладбах в матче 7-го тура Бундеслиги со счетом 4:3, но после игры все говорили о гладбахцах, передает TSN.

Причиной стал фантастический гол Валентино Лазаро на 90+4-й минуте. 24-летний футболист забил «ударом скорпиона». В соцсетях призывают отдать ему Премию Ференца Пушкаша прямо сейчас.

Это первый гол Лазаро в трех матчах сезона-2020/21. Он пропустил стартовые два месяца из-за разрыва мышц.

 
 
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Хотя этот шедевр не помог команде Лазаро избежать поражения.
 
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