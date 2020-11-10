В чемпионате Германии забили фантастический гол «ударом скорпиона»

Источник материала: Tut.by

Леверкузенский «Байер» победил «Боруссию» Менхенгладбах в матче 7-го тура Бундеслиги со счетом 4:3, но после игры все говорили о гладбахцах, передает TSN.

Причиной стал фантастический гол Валентино Лазаро на 90+4-й минуте. 24-летний футболист забил «ударом скорпиона». В соцсетях призывают отдать ему Премию Ференца Пушкаша прямо сейчас.

Yea fair play Valentino Lazaro pic.twitter.com/eUmG9Subpg — Luke (@LKenz) November 8, 2020

Это первый гол Лазаро в трех матчах сезона-2020/21. Он пропустил стартовые два месяца из-за разрыва мышц.