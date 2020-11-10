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Билеты на концерт Басты появились в продаже. Рассказываем, сколько стоят и где купить
Источник материала: Tut.by
Один из главных российских рэперов Баста
Через год Василий Вакуленко, известный широкой публике как создатель сразу нескольких музыкальных проектов («Баста», «Ноггано», N1NTEND0 и Gorilla Zippo), выступит с большим концертом в Минске. 9 октября 2021 года рэпер
Билеты на концерт Басты появились в продаже сегодня. Стоят они от 79 до 159 рублей (включая комиссию билетного оператора). Купить билет можно онлайн на AFISHA.TUT.BY.
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Один из главных российских рэперов Баста выступит в «Минск-Арене» 9 октября 2021 года. Концерт пройдет только через год, но уже сейчас на выступление популярного...
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