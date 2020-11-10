Билеты на концерт Басты появились в продаже. Рассказываем, сколько стоят и где купить

Источник материала: Tut.by

Один из главных российских рэперов Баста выступит в «Минск-Арене» 9 октября 2021 года . Концерт пройдет только через год, но уже сейчас на выступление популярного музыканта можно купить билеты: сегодня они поступили в продажу.



Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Через год Василий Вакуленко, известный широкой публике как создатель сразу нескольких музыкальных проектов («Баста», «Ноггано», N1NTEND0 и Gorilla Zippo), выступит с большим концертом в Минске. 9 октября 2021 года рэпер соберет «Минск-Арену»: в программе главные хиты музыканта в живом исполнении.

Билеты на концерт Басты появились в продаже сегодня. Стоят они от 79 до 159 рублей (включая комиссию билетного оператора). Купить билет можно онлайн на AFISHA.TUT.BY.

Когда: 9 октября, 19.00

Где: «Минск-Арена»

Сколько: фанзона — 99 рублей, танцпол — 79 рублей, сектора — от 79 до 159 рублей Купить билет

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