ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В четырех точках Минска нарушения правил парковки начнут фиксировать в автоматическом режиме

10.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На четырех участках улично-дорожной сети Минска будет внедрена система видеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает агентство «Минск-Новости».


Речь идет об улице Бобруйской в районе железнодорожного вокзала, Немиге от улицы Романовская Слобода до проспекта Победителей, улице Энгельса на участке между домами № 6 и 8 и проспекте Победителей на участке между домами № 7 и 9. На всех участках отмечаются массовые нарушения правил.

— Поэтому было решено внедрить в этих зонах видеонаблюдение и автоматический контроль, — рассказал заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович. — Тем самым повысится безопасность дорожного движения, увеличится пропускная способность улиц и скорость сообщения общественного транспорта. Автоматическую фиксацию нарушений правил парковки мы планируем внедрять на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети, где водители массово нарушают ПДД.

Планируется, что в обозначенных местах контроль будет вестись по примеру улицы Советской, где в апреле 2019 года впервые в Беларуси заработала стационарная система фотофиксации. За неполный год система зафиксировала 1645 нарушений правил остановки и стоянки, по 1189 вынесены постановления о наложении административного взыскания.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет об улице Бобруйской в районе железнодорожного вокзала, Немиге от улицы Романовская Слобода до проспекта Победителей, улице Энгельса на участке между...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каршеринг Anytime обновился: вернули поминутный тариф и добавили нулевую ответственность за ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика