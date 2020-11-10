В четырех точках Минска нарушения правил парковки начнут фиксировать в автоматическом режиме

Источник материала: Tut.by

На четырех участках улично-дорожной сети Минска будет внедрена система видеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает агентство « Минск-Новости ».





Речь идет об улице Бобруйской в районе железнодорожного вокзала, Немиге от улицы Романовская Слобода до проспекта Победителей, улице Энгельса на участке между домами № 6 и 8 и проспекте Победителей на участке между домами № 7 и 9. На всех участках отмечаются массовые нарушения правил.

— Поэтому было решено внедрить в этих зонах видеонаблюдение и автоматический контроль, — рассказал заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович. — Тем самым повысится безопасность дорожного движения, увеличится пропускная способность улиц и скорость сообщения общественного транспорта. Автоматическую фиксацию нарушений правил парковки мы планируем внедрять на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети, где водители массово нарушают ПДД.

Планируется, что в обозначенных местах контроль будет вестись по примеру улицы Советской, где в апреле 2019 года впервые в Беларуси заработала стационарная система фотофиксации. За неполный год система зафиксировала 1645 нарушений правил остановки и стоянки, по 1189 вынесены постановления о наложении административного взыскания.