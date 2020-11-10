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Снова сбой. На «Белпочте» временно не принимают платежи через ЕРИП

10.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отделениях почты снова сбой: не получается провести платежи через ЕРИП. В одном из почтовых отделений рассказали, что проблемы начались с самого утра. При этом платежи от банков принимаются в штатном режиме.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В одном из почтовых отделений Молодечно сообщили, что проблемы с платежами в пользу поставщиков услуг в ЕРИП возникли сегодня с самого утра, технические специалисты занимаются решением проблемы. При этом уточнили, что все остальные почтовые услуги предоставляют, в том числе выдачу и отправку почтовых отправлений.

В РУП «Белпочта» FINANCE.TUT.BY рассказали, что в данном случае речь идет о неполадках именно со стороны ЕРИП.

— По техническим причинам на стороне ОАО «НКФО «ЕРИП» приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта». Платежи от банков принимаются в штатном режиме. Технические специалисты ОАО «НКФО «ЕРИП» работают над восстановлением штатной работоспособности системы. О возобновлении работоспособности системы сообщим дополнительно, — комментируют ситуацию в ЕРИП.

На прошлой неделе у «Белпочты» произошел технический сбой, не работали отделения по всей стране.

 
 
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