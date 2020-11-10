Каршеринг Anytime обновился: вернули поминутный тариф и добавили нулевую ответственность за ДТП

Источник материала: Tut.by

Крупнейший в Беларуси каршеринг Anytime в ночь на 10 ноября запустил полномасштабное обновление сервиса. Из важных новинок — возвращение поминутного тарифа, переход на новую платформу и внедрение дополнительных функций, ранее не существовавших на отечественном рынке каршеринга.





Страх перед ответственностью за ДТП — вот что пугает пользователей каршеринга

Нынешним летом компания провела исследования среди автомобилистов и учла пожелания как действующих, так и будущих клиентов сервиса. Выяснилось, что существующая в Беларуси модель каршеринга, характерная для всех операторов рынка, не в полной мере удовлетворяла потребителей. Поэтому некоторые и не пользовались услугой.

— С начала года мы провели множество экспериментов с нашим сервисом — добавляли в автопарк и тестировали различные модели автомобилей, вводили новые тарифы, меняли зоны. Пробовали различные системы мотивации для наших клиентов — скидки, бонусы, розыгрыши призов. Но мы все еще получали от пользователей негативные отзывы, — рассказал директор компании Anytime Станислав Бетин. — Очевидно, что мы что-то делали не так, и мы нашли в себе силы это признать. Поэтому пошли самым действенным путем — задали прямые вопросы нашим клиентам: друзья, что вам не нравится, что бы вы изменили?

Количество откликов превысило несколько тысяч. Клиенты дали компании развернутые ответы, каким бы они хотели видеть сервис. Не обошлось и без щекотливой темы — тарифы и стоимость минуты. В компании обработали тысячи анкет, со многими клиентами встретились лично и открыто порассуждали о необходимых изменениях.

Исследования показали, что 60% клиентов считают наиболее привлекательным поминутный тариф, около половины постоянных клиентов считают важным наличие скидок и бонусов.

Один из острых вопросов — страх ответственности при ДТП. 40% автолюбителей признались, что не используют каршеринг именно по этой причине. Каждый пятый сказал, что самым главным фактором выбора каршеринга при планировании поездок является наличие автомобилей поблизости. В число самых популярных пожеланий клиентов также вошли возможность просчитать стоимость поездки из пункта А в пункт Б, а также узнать уровень заправки автомобиля заранее.

— Сегодня мы представляем абсолютно новый сервис — наше новое приложение с новыми тарифами, в том числе тарифами с постоянной низкой стоимостью за минуту и новые функции. И все это результат нашей общей работы с нашими клиентами, — говорит Станислав Бетин.

Теперь у пользователей каршеринга есть «проездные» и поминутный тариф

Компания проанализировала все пожелания клиентов и поняла, что нужно изменить. Итак, вернулся поминутный тариф. Более того, в нем теперь предусмотрены скидки в ночные и утренние часы. В линейке тарифов также появился Zero — тариф с нулевой ответственностью при ДТП.

Для постоянных клиентов вводятся «проездные» на 3, 5, 7, 15 или 30 дней на определенное количество минут. Это совершенно новая услуга для белорусского рынка. Для владельцев проездных стоимость минуты будет ниже, а тарифы на автомобили премиум- и экономкласса будут одинаковы. Например, для владельцев проездного стоимость аренды премиальных седанов BMW снизится более чем вдвое — с 0,65 до 0,28 рубля в минуту.

Благодаря переезду приложения Anytime на новую платформу для пользователей станут доступны и другие новые функции. Например, «Радар», который будет следить за появлением поблизости каршерингового автомобиля и при необходимости автоматически бронировать его. А сервис «Фикс-тариф» позволит, указав маршрут, заранее рассчитать стоимость поездки вне зависимости от дорожного трафика. Это также уникальная услуга для белорусского рынка каршеринга, по аналогии с тарифообразованием в такси.

Также на карте в приложении появятся изображения машинок с индикатором уровня топлива.

Новое приложение появилось утром 10 ноября. Каждый пользователь, зайдя в приложение Anytime, увидит информационный баннер, при нажатии на который обновление произойдет автоматически. Все ранее введенные личные данные сохранятся.

Почти половина пользователей каршеринга имеет свой автомобиль

Международный каршеринг Anytime вышел на белорусский рынок в сентябре 2018 года. На сегодняшний день воспользоваться услугами компании могут жители Минска, Гомеля и Бреста. В парке Anytime сейчас насчитывается более 500 автомобилей — от экономичных Volkswagen Polo, Geely Emgrand 7 до премиальных седанов BMW 320i. В Минске доступно свыше 300 автомобилей. На арендованном автомобиле разрешено передвигаться по всей территории Беларуси, но оставить машину необходимо в зоне охвата, то есть в Бресте, Минске или Гомеле.

Большинство клиентов каршеринга (около 69%) — это мужчины в возрасте 25−30 лет, постоянно проживающие в городе, имеющие водительский стаж 5−6 лет, около 45% клиентов компании уже имеют свой собственный автомобиль и используют каршеринг как вторую машину на семью.