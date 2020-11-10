ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие курсы доллара и евро установили обменники 10 ноября

10.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро во вторник на старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже немного снизились. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар снизился на 0,42% — до 2,5662 рубля, евро упал на 0,93% — до 3,0332 рубля, а российский рубль укрепился на 0,39% — до 3,3571 рубля. Данные по состоянию на 10.23.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,572 рубля (Абсолютбанк), 2,574 рубля (БСБ Банк, Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Беларусбанке, Франсабанке, Paritetbank — 2,563 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,1 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Альфа-Банке, БСБ Банке (3,042 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Беларусбанке — 3,04 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Anytime проводит масштабное обновление сервиса. Что нового?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика