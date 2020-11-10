Какие курсы доллара и евро установили обменники 10 ноября

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро во вторник на старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже немного снизились. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар снизился на 0,42% — до 2,5662 рубля, евро упал на 0,93% — до 3,0332 рубля, а российский рубль укрепился на 0,39% — до 3,3571 рубля. Данные по состоянию на 10.23.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,572 рубля (Абсолютбанк), 2,574 рубля (БСБ Банк, Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Беларусбанке, Франсабанке, Paritetbank — 2,563 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,1 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Альфа-Банке, БСБ Банке (3,042 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Беларусбанке — 3,04 рубля.