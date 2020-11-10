В Беларуси на почте не проходят платежи по ЕРИП

10 ноября в отделениях Белпочты прекращен прием платежей по системе ЕРИП. Причиной временной остановки на сайте Белпочты указан технический сбой.





«По техническим причинам на стороне ОАО «НКФО «ЕРИП» приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта». О возобновлении приема платежей в отделениях почтовой связи будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.