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В Беларуси на почте не проходят платежи по ЕРИП
Источник материала: Навiны
10 ноября в отделениях Белпочты прекращен прием платежей по системе ЕРИП. Причиной временной остановки
«По техническим причинам на стороне ОАО «НКФО «ЕРИП» приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта». О возобновлении приема платежей в отделениях почтовой связи будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
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10 ноября в отделениях Белпочты прекращен прием платежей по системе ЕРИП.
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