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В Беларуси на почте не проходят платежи по ЕРИП

10.11.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

10 ноября в отделениях Белпочты прекращен прием платежей по системе ЕРИП. Причиной временной остановки на сайте Белпочты указан технический сбой.

В Беларуси на почте не проходят платежи по ЕРИП

«По техническим причинам на стороне ОАО «НКФО «ЕРИП» приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта». О возобновлении приема платежей в отделениях почтовой связи будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

 
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10 ноября в отделениях Белпочты прекращен прием платежей по системе ЕРИП.
 
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