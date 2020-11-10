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Белорусы могут выиграть 158 млн долларов в Powerball в эту среду

10.11.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ночь со среды, 11 ноября, на четверг популярная американская лотерея разыграет огромный по сегодняшним меркам джекпот — 158 миллионов долларов. Приобрести официальные билеты лотереи США можно из Беларуси.

Белорусы могут выиграть 158 млн долларов в Powerball в эту среду

Джекпот лотереи Powerball вырос с 20 миллионов до 158 миллионов долларов. По мере роста суммы джекпота в США разрастается и лотерейная лихорадка: билеты по цене два доллара скупаются в огромных количествах.

В ходе минувшего в субботу тиража лотереи Powerball выпали номера 14, 16, 37, 48, 58, 18. Приз аккумулировал, поскольку никому из участников тиража не посчастливилось угадать выигрышную комбинацию целиком.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Однако если отправиться в США из Беларуси, чтобы приобрести лотерейные билеты, сегодня не вариант, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Америка.

 

Действительны ли лотерейные билеты Powerball, купленные в Беларуси?

В соответствии с правилами Powerball, лотерейный билет должен быть приобретен в Соединенных Штатах и не покидать территорию страны.

Сайт theLotter имеет представителей в США, которые покупают официальные билеты от имени клиентов с выбранными ими номерами. Затем билеты сканируются и загружаются в учетную запись клиента на сайте. Эта скан-копия служит подтверждением того, что билет является собственностью игрока. Физическая копия билета хранится в сейфе в США.

Таким образом, все требования организаторов оказываются выполнены, и лотерейный билет является действительным!

 

Что надо сделать, чтобы побороться за джекпот в $158 млн из Беларуси?

Процесс покупки билета очень прост и занимает считанные минуты:

  1. Создайте учетную запись на сайте theLotter.
  2. Выберите лотерею Powerball из 45 доступных на сайте лотерей.
  3. Отметьте в форме ваши любимые номера или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку «Авто-выбор».
  4. Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат.
  5. Подтвердите покупку билета.

Вот и всё! Всё, что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!

Белорусы могут выиграть 158 млн долларов в Powerball в эту среду

theLotter появился на рынке чуть менее 20 лет назад. За это время игроки сайта выиграли почти 100 млн долларов в лотерейных призах. Рекордсменкой сайта является панамская пенсионерка Аура Д., выигравшая 30 млн в долларовЛото Флориды.

 

Не теряйте время! Джекпот Powerball может быть сорван в любой момент! Посетите theLotter.com, чтобы принять участие в тираже!

 

Белорусы могут выиграть 158 млн долларов в Powerball в эту среду

 
 
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В ночь со среды, 11 ноября, на четверг популярная американская лотерея разыграет огромный по сегодняшним меркам джекпот — 158 миллионов долларов.
 
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