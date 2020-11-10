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В Минске марихуану законсервировали в трехлитровой банке

10.11.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске сотрудники наркоконтроля задержали двоих покупателей марихуаны. У них милиция изъяла трехлитровую банку с законсервированной в ней травкой. За три литра вещества весом около 170 граммов было уплачено 800 долларов.

В Минске марихуану законсервировали в трехлитровой банке

 

Как сообщает ГУВД, задержанные купили наркотик для личного употребления у своего знакомого. Этого человека милиция тоже задержала. По словам последнего, летом на приусадебном участке он обнаружил кусты дикорастущей конопли, которую мужчина высушил, а после продавал крупными партиями. При обыске было найдено около 370 г.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сотрудники наркоконтроля задержали двоих покупателей марихуаны. У них милиция изъяла трехлитровую банку с законсервированной в ней травкой. За три литра...
 
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