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В Минске марихуану законсервировали в трехлитровой банке
Источник материала: Навiны
В Минске сотрудники наркоконтроля задержали двоих покупателей марихуаны. У них милиция изъяла трехлитровую банку с законсервированной в ней травкой. За три литра вещества весом около 170 граммов было уплачено 800 долларов.
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В Минске сотрудники наркоконтроля задержали двоих покупателей марихуаны. У них милиция изъяла трехлитровую банку с законсервированной в ней травкой. За три литра...
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