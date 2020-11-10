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Назначен новый председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома
10.11.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Новым руководителем комитета по здравоохранению Мингорисполкома назначена главный врач 11-й городской клинической больницы Жанна Казаченок, сообщает пресс-служба Минского городского исполнительного комитета.
Женщина столичный комитет по здравоохранению возглавила впервые.
© Photo : Telegram-канал "Минск. Официально"
Жанна Казаченок имеет высшую квалификационную категорию "врач-реабилитолог-эксперт"
Жанна Казаченок родилась 25 апреля 1965 года. В 1988-м окончила лечебный факультет Минского государственного ордена Трудового Красного Знамени медицинского института, с 2014 года – депутат Мингорсовета.
В 11-ю городскую клиническую больницу Минска она пришла на работу в 2007-м: 8 ноября была назначена заместителем главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации, с 3 декабря 2008-го – заместитель главврача по медицинской части этой же клиники, а с 10 сентября 2010 года до настоящего времени была главврачом в этом учреждении здравоохранения.
Экс-председатель комитета Сергей Малышко проработал на этой должности больше трех лет – с мая 2017 года. Сейчас он будет работать главврачом Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине.
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Сергей Малышко возглавлял комитет по здравоохранению Мингорисполкома с мая 2017 года, сейчас он будет работать главврачом Республиканской клинической больницы...
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