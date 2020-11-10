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5 продуктов, которые укрепляют иммунитет и борются с вирусами
10.11.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Осенью и зимой человеческому организму как никогда необходима витаминно-минеральная поддержка: для борьбы с сезонными простудами, гриппом, а также для поднятия иммунитета, необходимого в противостоянии COVID-19. В осенний сезон 2020 это как никогда актуально: новая волна пандемии, закрытие границ и введение карантина говорит само за себя. Но не стоит паниковать: используйте маски и антисептики, соблюдайте дистанцию и питайтесь правильно. Главные продукты для повышения иммунитета - в специальной справке Sputnik.
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Витамин С
Лучше всего иммунитет поднимают продукты, наполненные "солнечным" витамином. К ним относятся не только апельсины и лимоны, но и квашеная капуста, болгарский перец и ягоды из "заморозки" - клюква, брусника, облепиха и другие.
Имбирь
Имбирный чай или шот - самый популярный напиток в сезон простудных заболеваний. И неудивительно, ведь имбирь убивает бактерии, выводит мокроту, борется с воспалениями и спазмами, а также является природным антисептиком.
Тыква
Не самым очевидным продуктом для иммунитета считается тыква. В оранжевом овоще содержится огромное количество бета-каротина, который "подстегивает" иммунную систему и повышает защитные свойства организма.
Витамин D
Больше всего в осенне-зимний период организму не хватает солнца, точнее, витамина D. И если уехать на море в 2020 году не получилось, то найти его можно в продуктах. В большом количестве витамин D содержится в лососе, тунце, льняном и подсолнечном масле, яичных желтках и молоке.
Цельнозерновые и злаки
Каша - прекрасный источник всех необходимых микроэлементов. А клетчатка, входящая в ее состав, укрепляет защитные свойства кишечника. Самые полезные каши - овсянка, греча и ячмень. Кажется, что идеальный завтрак "холодного сезона" готов!
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