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Под Рогачевом Mitsubishi врезался в дерево и перевернулся: мужчина вылетел из салона авто и погиб
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла утром 10 ноября в агрогородке Довск Рогачевского района. Об этом
По данным следствия, водитель Mitsubishi при обгоне не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП находившегося в автомобиле 42-летнего мужчину выбросило из салона автомобиля. От полученных телесных повреждений он умер на месте происшествия. Еще одну ранее находившуюся в автомобиле 23-летнюю девушку в шоковом состоянии обнаружили недалеко от места ДТП. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе кто управлял автомобилем.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе кто управлял автомобилем.
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