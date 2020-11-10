Под Рогачевом Mitsubishi врезался в дерево и перевернулся: мужчина вылетел из салона авто и погиб

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла утром 10 ноября в агрогородке Довск Рогачевского района. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, водитель Mitsubishi при обгоне не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП находившегося в автомобиле 42-летнего мужчину выбросило из салона автомобиля. От полученных телесных повреждений он умер на месте происшествия. Еще одну ранее находившуюся в автомобиле 23-летнюю девушку в шоковом состоянии обнаружили недалеко от места ДТП. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе кто управлял автомобилем.