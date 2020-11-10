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Под Рогачевом Mitsubishi врезался в дерево и перевернулся: мужчина вылетел из салона авто и погиб

10.11.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла утром 10 ноября в агрогородке Довск Рогачевского района. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, водитель Mitsubishi при обгоне не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП находившегося в автомобиле 42-летнего мужчину выбросило из салона автомобиля. От полученных телесных повреждений он умер на месте происшествия. Еще одну ранее находившуюся в автомобиле 23-летнюю девушку в шоковом состоянии обнаружили недалеко от места ДТП. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе кто управлял автомобилем.

 
 
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе кто управлял автомобилем.
 
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