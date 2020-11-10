Астрономы впервые открыли коричневый карлик при помощи радиотелескопа

Источник материала: Tut.by

Европейские астрофизики впервые открыли крайне холодный и тусклый коричневый карлик, расположенный в созвездии Геркулеса на расстоянии в 212 световых лет от Земли, используя радиотелескоп LOFAR. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского Радиоастрономического института ASTRON , передает ТАСС .



Изображение: ASTRON / Danielle Futselaar

«Магнитные поля коричневых карликов, подобных открытому нами объекту BDR J1750+3809, очень похожи на то, как устроена магнитосфера планет. По этой причине мы уверены в том, что собранные нами данные помогут коллегам-теоретикам проверить их теории, описывающие магнитные поля экзопланет, а также оценить их пригодность для жизни», — заявил астрофизик из ASTRON Хариш Ведантам, слова которого приводит пресс-служба института.

Все звезды Вселенной возникают внутри плотных сгустков из газа и пыли, постепенно сжимающихся из-за наличия небольших неоднородностей внутри них. Впоследствии температуры и давление внутри них становятся столь высокими, что в центре подобных протозвезд начинают происходить термоядерные реакции.

Этот процесс, как показывают расчеты астрофизиков, запускается только внутри достаточно крупных объектов, чье ядро примерно в 73 раза тяжелее Юпитера. Если протозвезда не достигает такой массы, то она превращается в коричневый карлик. Так астрономы называют несостоявшиеся звезды, слабо светящиеся в инфракрасном диапазоне и постепенно гаснущие по мере охлаждения их недр.

Первые коричневые карлики были открыты в 1995 году. За последние годы ученые открыли ряд необычных черт у подобных светил, в том числе наличие погоды на них, металлические облака и ряд других свойств, которые заставляют многих астрономов считать, что коричневые карлики на самом деле являются очень крупными планетами, а не звездами.

Ведантам и его коллеги выяснили, что самые тусклые и небольшие коричневые карлики можно искать при помощи мощных радиотелескопов, обратив внимание на то, что Юпитер и другие гигантские планеты Солнечной системы, похожие по многим своим свойствам на эти объекты, обладают мощными магнитными полями, чья сила в десятки и сотни раз превышает аналогичный параметр для Земли.

То обстоятельство, что коричневые карлики обладают еще более крупными размерами, заставило ученых предположить, что следы их существования могут сохраниться в радиоизлучении, которое вырабатывают данные объекты или которое проходит рядом с ними. Это связано с тем, что любой источник магнитных полей особым образом закручивает проходящие рядом с ним электромагнитные волны, поляризуя их.

Подобным образом излучение поляризуют не только коричневые карлики, но и обычные звезды и пульсары, вращающиеся нейтронные звезды. В отличие от коричневых карликов оба этих типа светил можно легко увидеть, наблюдая за ними при помощи оптических или инфракрасных телескопов. Руководствуясь этой идеей, астрономы сосредоточили свои поиски на источниках поляризованного радиоизлучения, расположенных в пределах нашей Галактики и при этом невидимых в оптическом или инфракрасном диапазоне волн.

Эти поиски помогли им открыть первый объект, который подходит под такие критерии, — источник BDR J1750+3809. Детально изучив его спектр в январе этого года, радиоастрономы связались с коллегами, работающими с крупнейшими инфракрасными и оптическими телескопами, и вместе с ними изучили ту точку в созвездии Геркулеса, где находится данный источник радиоволн. Поиски помогли им подтвердить, что в данном регионе космоса на расстоянии в 212 световых лет находится крайне тусклый и небольшой коричневый карлик, получивший пока неофициальное имя Элегаст. Дальнейшее изучение его радиоизлучения, как надеются ученые, поможет им понять, как генерируются магнитные поля в недрах коричневых карликов, а также позволит сравнить Элегаст с планетами — гигантами Солнечной системы и выяснить, есть ли у него спутники размером с Землю и другие небольшие планеты.

В конечном итоге, как надеются ученые, подобные наблюдения помогут им вычислить вероятность наличия мощных магнитных полей у небольших экзопланет размером с Землю. Это критически важно для оценки того, как часто их поверхность оказывается защищена от космических лучей и вспышек на поверхности звезд, способных уничтожить жизнь на первых этапах после ее зарождения.