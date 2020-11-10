Microsoft выпустила приставку Xbox Series X. В Беларуси новинку не найти

Источник материала: Onliner

Новую эру консольного гейминга первой официально открыла Microsoft. С сегодняшнего дня во всем мире доступны приставки Xbox Series X и Series S. Старшую модель оценили в $500, а младшая стоит на $200 дешевле. Любопытно, что в Беларуси новинку достать практически невозможно. Интересно, почему?

Отечественные магазины в лучшем случае готовы привезти новые Xbox под заказ. При этом цена будет примерно в полтора раза выше американской или российской, а сроки поставки — несколько недель. Говорят, спрос на консоли от Microsoft у нас слишком маленький, покупатели предпочитают PlayStation.

В техническом плане Series X, судя по первым обзорам, удалась. Это мощная приставка с крутыми характеристиками и отличным заделом на будущее. Недостаток, по сути, один — у Xbox нет эксклюзивов и вряд ли будут.

Какую консоль выбрали бы вы?

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