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Лукашенко: на всех частных предприятиях надо создать профсоюзы

10.11.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О том, что до конца года должен быть «решен вопрос создания профсоюзных организаций» на всех частных предприятиях, сказал сегодня Александр Лукашенко председателю ФПБ Михаилу Орде. Об этом пишет БЕЛТА.

Со стороны власти пообещал всяческую поддержку «официальных» профессиональных союзов. И предупредил, что ни перед кем не надо оправдываться: «Мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях».

(будет дополнено)

 
 
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О том, что до конца года должен быть «решен вопрос создания профсоюзных организаций» на всех частных предприятиях, сказал сегодня Александр Лукашенко...
 
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