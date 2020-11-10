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Мужчину выбросило из салона при ударе Mitsubishi в дерево

10.11.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Рогачевском районе сегодня утром случилось ДТП со смертельным исходом. По версии СК, в агрогородке Довск водитель Mitsubishi при совершении обгона не справился с управлением, съехал в кювет и врезался дерево. Сообщают, находившегося в автомобиле 42-летнего мужчину выбросило из салона.

«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали следователи. — Еще одну ранее находившуюся в автомобиле 23-летнюю девушку в шоковом состоянии обнаружили недалеко от места ДТП. Ей оказывается медицинская помощь».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ГАИ и ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе кто управлял автомобилем.

 
 
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В Рогачевском районе сегодня утром случилось ДТП со смертельным исходом. По версии СК, в агрогородке Довск водитель Mitsubishi при совершении обгона не справился с...
 
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