Мужчину выбросило из салона при ударе Mitsubishi в дерево

Источник материала: Onliner

В Рогачевском районе сегодня утром случилось ДТП со смертельным исходом. По версии СК, в агрогородке Довск водитель Mitsubishi при совершении обгона не справился с управлением, съехал в кювет и врезался дерево. Сообщают, находившегося в автомобиле 42-летнего мужчину выбросило из салона.

«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали следователи. — Еще одну ранее находившуюся в автомобиле 23-летнюю девушку в шоковом состоянии обнаружили недалеко от места ДТП. Ей оказывается медицинская помощь».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ГАИ и ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе кто управлял автомобилем.